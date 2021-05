Supercoppa italiana: Inter-Juventus si giocherà in Arabia Saudita

“La prossima partita della finale di Supercoppa Italiana, sarà in Arabia Saudita con il pubblico come previsto dal nostro contratto. Con Inter-Juventus sarà uno spot per il nostro calcio” Queste le parole del presidente della Lega di Serie A, Paolo Dal Pino intervenuto alla trasmissione Radio anch’io.

La sfida della Supercoppa tornerà quindi a disputarsi lontano dall’Italia, in Arabia Saudita: la Lega di Serie A aveva infatti firmato un contratto già nel 2018 per far giocare tre delle successive quattro edizioni nel paese arabo. Fino adesso sono due le gare disputate: Juventus-Milan nel 2018 vinta dai bianconeri per 1-0 nella città di Gedda e Lazio-Juventus nel 2019 con la vittoria dei capitolini per 3-1.

Dopo la parentesi del Mapei Stadium per Juventus-Napoli, nella prossima stagione si tornerà quindi in Arabia.

Per l’Inter si tratterà di un ritorno nella Supercoppa italiana, visto che la giocherà per la prima volta dal 2011 (ko contro il Milan 2-1 nella gara giocata a Pechino), mentre i bianconeri hanno conquistato l’edizione 2020 battendo il Napoli nella sfida giocata lo scorso 20 gennaio al Mapei Stadium.

OMNISPORT | 24-05-2021 10:24