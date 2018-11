Supercoppa Juve-Milan: decisa data e sede

La Supercoppa italiana tra Juventus e Milan si giocherà a Gedda, in Arabia Saudita, il 16 gennaio 2019.

E' questa la decisione finale della Lega: l'intesa sulla data è stata trovata tra i club e le autorità arabe (la General Sports Authority, GSA, l'ente governativo responsabile per lo sport in Arabia Saudita). Per la decima volta nella storia la Supercoppa verrà contesa fuori dall'Italia: a causo dello slittamento al 16, Juve e Milan anticiperanno i rispettivi ottavi di finale di Coppa Italia il 12 gennaio. La data del 12 è stata respinta dall'Arabia Saudita perché la Nazionale locale gioca in quel giorno contro il Libano.

La Supercoppa si era disputata all'estero anche nel 1993 a Washington, a Tripoli nel 2002, a New York nel 2003, per tre volte a Pechino (2009, 2011 e 2012) per due volte a Doha, nel 2014 e nel 2016. Oltre a Shanghai nel 2015.

Chi si aggiudicherà questo trofeo diventerà primatista di vittorie nella competizione: sia Milan sia Juventus hanno vinto per sette volte la Supercoppa. Cinque volte ha vinto l'Inter, quattro la Lazio e due la Roma. Il trofeo si disputa dal 1988.

Due i precedenti tra Juventus e Milan in Supercoppa Italiana: nel 2003, a New York vinse la Juventus ai calci di rigore, mentre nel 2016 (a Doha, Qatar) ad alzare il trofeo al cielo fu il Milan di Vincenzo Montella, ancora decisivi i calci di rigore. L'ultima edizione è stata vinta dalla Lazio di Simone Inzaghi, che si impose sulla Juventus per 3-2.

SPORTAL.IT | 05-11-2018 12:25