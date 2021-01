Supercoppa, Juventus: Pirlo con almeno tre novità

Dopo il cocente ko subito a San Siro domenica sera nel posticipo contro l’Inter, la Juventus ha la possibilità di azzerare tutto e cercare il riscatto immediato. Domani infatti a Reggio Emilia è in programma la finale di Supercoppa Italiana. Per Pirlo c’è la possibilità di alzare al cielo il suo primo trofeo da mister e dare una svolta netta alla stagione bianconera.

Per vincere il primo trofeo in palio della stagione però, servirà una squadra completamente diversa rispetto a quella vista contro l’Inter. Serve un atteggiamento e un approccio da Juve, quello che è mancato per tutti i novanta minuti a Milano contro i neroazzurri.

Ecco perchè Pirlo ha in mente un mini turnover considerando sempre le indisponibilità di Dybala, Alex Sandro, Cuadrado e De Ligt.

Il settore in cui sono previsti più cambi è il centrocampo: rabiot e Ramsey bocciati dopo le brutte prove di domenica potrebbero essere sostituiti da Arthur e Mc Kennie con Chiesa e Bentancur confermati.

Demiral dietro prenderà quasi sicuramente il posto di Frabotta anche lui non particolarmente ispirato a San Siro, anzi…Il turco potrebbe giocare a destra con Danilo spostato sull’out sinistro e la coppi acentrale formata da Chiellini-Bonucci. Da non escludere anche la possibilità di vedere in campo sin da subito Bernardeschi utilizzato a sinistra. In questo caso Danilo andrebbe a destra e in mezzo ci sarebbero Demirale e Bonucci.

L’attacco dovrebbe essere invece l’unico reparto che non subirà modifiche. Kulusevski dovrebbe comunque partire dalla panchina lasciando spazio dal primo minuto a Morata vicino a Cristiano Ronaldo, affamato di goal dopo la brutta prestazione contro l’Inter.

OMNISPORT | 19-01-2021 09:33