Supercoppa, l'anno prossimo cambia tutto: quando si gioca e chi partecipa

Cambiano le date per il primo trofeo stagionale, la sede sarà ancora in Arabia Saudita ma l'evento non sarà anticipato a dicembre, format da decidere

23-03-2024 12:35

Dopo l’anticipazione sulle date di inizio del prossimo campionato arriva un’altra indiscrezione in vista della prossima stagione e riguarda la Supercoppa Italiana, che tante polemiche aveva suscitato nel corso dell’ultima edizione. Se ne è parlato nel corso dell’assemblea di Lega a Milano e sono state prese alcune decisioni.

Il campionato di A inizierà il 17 agosto

A ufficializzare le date della prossima stagione di Serie A è stato Andrea Butti, responsabile delle competizioni della Lega, nel corso di un intervento a Telelombardia. Nel weekend del 17 e 18 agosto si giocherà la prima giornata del campionato 2024/25. Tutti di fila i primi tre turni (24-25 agosto e 31 agosto-1 settembre), quindi il consueto stop settembrino per concedere spazio alle nazionali.

Non si gioca il 7 e l’8 settembre perché i campionati nazionali si fermano per la pausa delle nazionali (in programma le gare di Nations League, l’Italia giocherà il 6 con la Francia e il 9 contro Israele). Si torna in campo in occasione del weekend del 14-15 settembre, al termine del quale scatterà anche la Champions League, nella sua versione rivoluzionata a 36 squadre e con più partite rispetto all’attuale format. Il primo turno della coppa dalle grandi orecchie sarà spalmato in tre giorni, dal martedì al giovedì.

La Supercoppa si giocherà a inizio gennaio

La prossima Supercoppa, ancora in Arabia Saudita, non verrà invece anticipata a dicembre, ma si giocherà a inizio gennaio, prima delle ultime due giornate di Champions. Per quanto riguarda il format, finale secca o final four, la scelta avverrà nell’Assemblea del 22 aprile, ovvero prima del ritorno delle due semifinali di Coppa Italia.

Già individuate le date: tra il 3 e il 7 gennaio, a seconda del numero di partecipanti. I recuperi delle giornate saltate, invece, verranno incastrati a febbraio, mese che presenta qualche “vuoto”.

Nell’ultima edizione, vinta dall’Inter sul Napoli, hanno preso parte i campioni d’Italia degli azzurri, la vincente della coppa Italia ovvero l’Inter più la seconda in campionato, la Lazio, e la finalista di coppa Italia, la Fiorentina.

Chi parteciperà alla prossima Supercoppa

Dovesse essere confermata la final four scontata la partecipazione dell’Inter, come vincitrice dello scudetto (o in caso di clamoroso crollo nel finale di stagione come seconda) mentre gli altri tre posti se li giocherebbero Juventus, Atalanta, Lazio e Fiorentina (attualmente in semifinale di Coppa Italia) e Milan o Juve che sono le più accreditate per il secondo posto finale.