Superlega: cancellati i procedimenti contro Juventus, Real e Barcellona

L’ennesimo capitolo sarà quello finale? Probabilmente no, ma intanto arriva un comunicato importante per la questione che si trascina oramai da quasi sei mesi. La UEFA ha infatti deciso di cancellare i suoi provvedimenti nei confronti di Barcellona, Juventus e Real Madrid.

La federazione di Ceferin ha pubblicato una nota ufficiale sui propri canali social, evidenziando come non esista più nessuna indagine sulle tre squadre rimaste in lotta per creare la Superlega, competizione per ora morta prima della nascita, con nove club pentitisi dopo il clamore sportivo e politico attorno.

Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal e Tottenham, Inter, Milan e Atletico Madrid avevano fatto dietrofront dopo le reazioni di capi di governo, tifosi ed opinione pubblica, mentre Juventus, Real Madrid e Barcellona erano rimaste sulla barca, evidenziando come il progetto non fosse naufragato, ma bensì sospeso.

Il procedimento disciplinare nei confronti di Real Madrid, Juventus e Barcellona era stato sospeso ed ora, su richiesta del Tribunale di Madrid, è stato archiviato definitivamente. Resta ora da capire se ci sarà un dialogo tra UEFA e i club rimasti, viste le forti dichiarazioni da parte di Ceferin nei loro confronti dalla scorsa primavera ad oggi.

Lo scorso maggio la UEFA aveva rilasciato un comunicato in cui intimava alle squadre rimanenti di farsi da parte come le altre nove:

“La UEFA si riserva tutti i diritti di intraprendere qualsiasi azione ritenga opportuna contro quei club (Juve, Real e Barcellona, ndr) che finora si sono rifiutati di rinunciare alla cosiddetta Superlega. La questione sarà prontamente deferita agli organi disciplinari UEFA competenti”.

Si è parlato di pesanti multe, esclusioni dalle coppe e importanti provvedimenti, spazzati via nella serata di lunedì 27 settembre: come se non fosse mai iniziata la battaglia da parte di Ceferin nei confronti di Real Madrid, Barcellona e Juventus.

27-09-2021