Superlega, durissimo attacco ad Agnelli: "Più bugiardo di Putin"

03-03-2022 13:11

Il progetto Superlega, morto e non risorto in tre giorni poco meno di un anno fa, sta risorgendo dalle sue ceneri ancora per volere di Andrea Agnelli.

Superlega, Andrea Agnelli ci riprova

Il presidente della Juventus, intorno alle 18,30 del tardo pomeriggio di oggi parlerà al “Financial Times – Business of Football Summit” di Londra, dove dovrebbe illustrare quelle che dovrebbero essere le novità della Superlega 2.0. Tra queste, dovrebbero essere comprese le retrocessioni, come nella Nations League, e l’eliminazione delle ammissioni di diritto, a inviti.

Superlega, Ceferin durissimo con Agnelli

Ma oggi, allo stesso summit, è intervenuto il presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin, il quale non poteva non essere interpellato su questa questione. Ecco le sue durissime dichiarazioni.

“Sono stanco di questo progetto non calcistico. La prima volta lo hanno lanciato nel mezzo della pandemia, ora durante la guerra: vivono in un mondo parallelo. Mentre noi lavoriamo per salvare giocatori in questa situazione, loro vogliono rilanciare questo progetto. Possono pagare chiunque per dire che è un bel progetto, ma resta un’idea senza senso. Tra l’altro, uno dei dirigenti che ora è tornato a spingere per questo progetto mi ha chiamato per scusarsi, però ora comunque tira dritto”.

“Per loro i tifosi sono consumatori, per noi i tifosi sono tifosi. La cosa interessante, inoltre, è che criticano UEFA ed ECA (European Club Association, ndr), ma uno di loro era presidente dell’ECA (Andrea Agnelli, ndr) e una settimana prima del lancio della Superlega lodava il sistema presente. Possono giocare le loro competizioni, nessuno glielo vieta, ma se lo faranno, non potranno giocare le nostre.

“La nuova Champions è in stile Superlega? No, è qualcosa di completamente diverso. Ci sono cose ancora da chiarire, per questo la decisione finale non c’è ancora. Chiunque paragoni le due cose non è serio. Oggi abbiamo 32 squadre in Champions, ne avremo 36 ma dobbiamo ancora capire come aggiungere quattro posti. Ci saranno più posti per medie e piccole leghe. E non confronterei la situazione Superlega con quella con la FIFA, con cui discutiamo ogni giorno. Il mondiale biennale è un progetto che nessuno vuole. Ne abbiamo discusso con Infantino e stiamo discutendo per altre opzioni, ma sono sicuro che troveremo una soluzione”.

Superlega, il presidente della Liga tira in ballo Putin

Poi ha rincarato ulteriormente la dose il presidente della Liga Javier Tebas, che paragona addirittura Agnelli e gli altri presidenti dei club interessati al progetto Superlega a Vladimir Putin.

“I club della Superlega mentono più di Putin. Noi delle leghe nazionali dovremmo essere degli idioti, allora, visto che siamo tutti contrari. Mi sento umiliato all’idea di far rivivere la Superlega”.

