Superlega, Modena passa a Milano

17-02-2022 23:17

Colpo di Modena nel recupero dell’undicesima giornata di ritorno della Superlega di volley.

La squadra di Andrea Giani si è infatti imposta al tie break in casa di Milano. Gli spettatori dell’Allianz Cloud hanno assistito ad un match ricco di colpi di scena, ma pure di errori da una parte e dall’altra. Parziali di 21-25, 25-21, 25-21, 25-27, 15-10.

Gli ospiti, bravi a rimontare nel secondo e nel terzo set dopo avere perso il primo, avevano sfiorato il successo già nel quarto set, dove però Leal e compagni non sono riusciti a sfruttare un match point.

La squadra di Piazza parte male nel quinto set, va sotto 8-3 e non riesce più a recuperare.

Top scorer l’opposto di Modena Nimir Abdel Aziz, ex della serata e autore di 23 punti.

Per Modena è la quinta vittoria in sei partite tie-break disputati in stagione: i gialloblù consolidano il quarto posto com 38 punti e si portano a -4 da Trentino, mentre Milano guadagna un punto che le vale l’aggancio a Monza a quota 31, ma con due partite in meno.

