Superlega, Perugia passa a Modena al tie break

13-02-2022 22:22

Cinque le partite disputatesi domenica per la 21ª giornata della Superlega di volley, dopo l’anticipo di sabato con la vittoria per 3-0 di Monza a Padova.

Il match clou era in programma a Modena, dove la capolista Perugia si è imposta per 3-2 (20-25, 28-30, 25-18, 26-24, 13-15), perdendo un punto rispetto a Civitanova, passata in scioltezza a Ravenna.

Tutto facile anche per Trentino contro Taranto, mentre Vibo Valentia si aggiudica la sfida salvezza contro Verona inguaiando gli scaligeri.

Risultati 21ª giornata:

Trentino-Taranto 3-0 (25-22, 25-19, 25-14)

Modena-Perugia 2-3 (20-25, 28-30, 25-18, 26-24, 13-15)

Ravenna-Civitanova 0-3 (18-25, 20-25, 21-25)

Vibo Valentia-Verona 3-0 (26-24, 25-14, 25-23)

Cisterna-Milano 0-3 (21-25, 11-25, 24-26)

Ha riposato: Piacenza

Classifica: Perugia 45; Civitanova 45; Trentino 42; Modena 36; Milano 30; Monza 28; Piacenza 25; Padova, Verona 21; Cisterna, Taranto 20; Vibo Valentia 18; Ravenna 2.

