Superlega, Perugia sfida Padova. Modena affronta Milano

14-01-2023 12:15

Il girone di ritorno della SuperLega Credem Banca entra nel vivo con le sfide della 4a giornata in programma sabato 14 e domenica 15 gennaio. La capolista Perugia finora non ha perso un colpo, mentre alle spalle dei Block Devils c’è una lotta serrata che non risparmia sorprese in un torneo fin qui imprevedibile dal secondo posto in giù.

Unico anticipo del sabato Taranti contro Verona poi tutte le altre giocano la domenica. Perugia dovrebbe avere vita semplice contro Padova mentre bella sfida a Milano contro Modena.

Sabato 14 gennaio 2023, ore 18.00

Gioiella Prisma Taranto – WithU Verona

Domenica 15 gennaio 2023, ore 15.30

Cucine Lube Civitanova – Vero Volley Monza

Domenica 15 gennaio 2023, ore 18.00

Sir Safety Susa Perugia – Pallavolo Padova

Allianz Milano – Valsa Group Modena

Domenica 15 gennaio 2023, ore 20.30

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Emma Villas Aubay Siena

Top Volley Cisterna – Itas Trentino