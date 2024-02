Superlega, Reichart con De Laurentiis a Napoli-Barcellona: l’incontro con De Siervo, il messaggio alla Serie A

Il CEO di A22 Sports, la società che cura il progetto della nuova competizione europea, era ieri sera al Maradona dopo aver tenuto una riunione con l’AD della Lega Calcio

22-02-2024 13:21

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Non tutti l’hanno riconosciuto, ma quello seduto accanto ad Aurelio De Laurentiis durante Napoli–Barcellona era proprio Bernd Reichart, CEO di A22 Sports, la società che porta avanti il progetto Superlega. Ieri il dirigente avrebbe incontrato l’AD della Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo per consegnargli un “messaggio di pace”.

Napoli-Barcellona, il CEO della Superlega accanto a De Laurentiis

È comparso a sorpresa ieri sera nella tribuna autorità dello stadio Diego Armando Maradona, accanto ad Aurelio De Laurentiis durante Napoli-Barcellona di Champions League: parliamo di Bernd Reichart, il CEO tedesco di A22 Sports, la società che sta lavorando al progetto della Superlega. Reichart, però, non era in Italia per parlare di un possibile ingresso del Napoli nella Superlega – anche se in passato ADL ha aperto a questa eventualità – ma per tendere una mano alla Serie A.

Superlega, De Siervo ribadisce contrarietà della Serie A

Nel corso della giornata di ieri, infatti, Reichart ha incontrato il suo alter ego della Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo. Incontro a cui è seguita una nota da parte della Lega, decisa a non cambiare opinione sul progetto portato avanti da A22. “Siamo allineati alle altre grandi Leghe di calcio europee – ha affermato De Siervo nella nota -, ho ribadito nella riunione la contrarietà al progetto Superlega, coerentemente con le varie pronunce sull’argomento del 2019, 2021 e 2023”.

Superlega, il messaggio di Reichart alla Serie A

Reichart, però, spera evidentemente che la Serie A cambi idea. Il CEO di A22 ha infatti spiegato a De Siervo che la Superlega non rappresenta un progetto contrapposto ai campionati nazionali, che invece sono considerati un elemento fondamentale per alimentare la nuova competizione europea. Che, a sua volta, genererebbe benefici economici che si riverberebbero sui campionati, in particolar modo quelli che, come la Serie A, sono indietro rispetto alla Premier League in termini di introiti. Lasciata Napoli, Reichart riprenderà presto il suo tour, stavolta per discutere direttamente con i club italiani che potrebbero entrare a far parte della Superlega.