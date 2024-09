Sven Goran Eriksson, il ricordo dei tifosi laziali fuori l'Olimpico: "Un grande, oggi piangeremo"

La polemica contro Lotito non si placa: "Cosa manca alla Lazio oggi? Un presidente laziale"

A pochi giorni dalla morte dell’allenatore svedese di Roma, Sampdoria e soprattutto Lazio – con cui ha vinto numerosi trofei in Italia e in Europa -, la squadra del patron Lotito è pronta ricordare Sven Goran Eriksson con una serie di iniziative prima della partita contro il Milan. Quasi 50mila i tifosi arriveranno all’Olimpico per ricordare l’allenatore che ha portato la SS Lazio tra le squadre più forti del mondo. “Cosa ricordo quando penso ad Eriksson? Lo scudetto”, è la risposta che i supporters hanno dato fuori lo stadio. Prima del match contro i rossoneri di Fonseca, sfileranno i trofei vinti da quella Lazio e alcuni giocatori che hanno contribuito a scrivere pagine indelebili di una gloriosa storia. “Oggi piangeremo un uomo e una grande Lazio”; rimarcano i tifosi. Un momento anche per discutere sulla squadra di oggi. “Cosa manca per tornare ad essere grandi? Un presidente, magari laziale”, tuonano.