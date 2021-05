Svolta Inter, possibile vendita ad Oaktree del 30% delle quote

Per contrastare gli ormai noti problemi economici della società nerazzurra, secondo Bloomberg, la società di private equity LionRock Capital Ltd (proprietaria dell’Inter) potrebbe cedere il 30% delle quote alla Oaktree Capital Group. Questa mossa permetterebbe di non avere problemi nel pagamento degli arretrati sugli stipendi dovuti ai giocatori, oltre a garantire una certa liquidità per il mercato.

Questo accorso sarebbe comprensivo dunque del 30% delle quote dell’intera società, per un valore complessivo di 275 milioni di euro (336 milioni di dollari). L’annuncio potrebbe arrivare non appena ci saranno le dimissioni dal Cda di Tom Pitts, membro in quota Lion Rock.

Sempre stando a quanto riferisce Bloomberg, se all’inizio Oaktree lavorerà in sintonia con Suning per sistemare i bilanci nerazzurri, in caso di mancata restituzione del denaro nel giro di 3 anni, il prestito potrebbe trasformarsi in azioni permettendo al fondo statunitense di prendere il controllo dell’Inter, un’operazione simile a quella avvenuta con il Milan di Elliott dopo le insolvenze dell’ex proprietario cinese Yonghong Li.

OMNISPORT | 19-05-2021 16:18