Svolta per Osimhen, i tifosi del Napoli: "Meglio di un acquisto”

Buone notizie per il Napoli e per Viktor Osimhen. L’attaccante nigeriano ha infatti ricevuto questa mattina la maschera protettiva che gli permetterà di tornare in campo più rapidamente, proteggendogli la parte del viso fratturata nello scontro di gioco con Milan Skriniar durante Inter-Napoli dello scorso 21 novembre e successivamente sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

Osimhen ha ricevuto la maschera protettiva

La maschera è un prototipo realizzato da un team di esperti guidato dall’ingegnere Roberto Ruggiero: disegnata con precisione micrometrica al di sotto del millimetro, è realizzata in kevlar e carbonio, materiali trattati con una tecnica di cottura sottovuoto a 180°.

Questa speciale lavorazione permette alla maschera di proteggere la zona operata sul lato sinistro del volto scaricando il peso ed eventuali contatti sul lato destro. Grazie alla maschera, Osimhen potrà tornare ad allenarsi insieme ai compagni – il nigeriano ha tenuto sessioni individuali a partire dallo scorso 8 dicembre – e una volta formato il callo osseo potrà anche tornare in campo: prima in Coppa d’Africa – se l’evento si disputerà, come assicurato finora dagli organizzatori – e poi col Napoli.

I tifosi del Napoli esultano

Per i tifosi del Napoli quella della maschera di Osimhen è una notizia per cui esultare. “La maschera di Osimhen meglio dell’acquisto del terzino sinistro!”, ironizza Franco su Facebook. “Attenzione a tutti, Victor sta tornando”, avverte Lillo.

“Con Osimhen siamo un’altra squadra, è d’esempio per la grinta che ha agli altri 10…”, commenta Antonio. Ivana invita gli altri tifosi ad andarci piano: “Prima di tutto auguro a questo ragazzo di guarire completamente! Con o senza maschera ha avuto un intervento lungo e complesso, mai dimenticarlo”.

E Bruno ironizza: “Per quanto lo picchiano servirebbe un’armatura completa, altro che mascherina”.

