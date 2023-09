Svolta Var, gli audio si ascolteranno su Dazn: ecco quali e quando

Rivoluzione nel mondo della comunicazione arbitrale: la domenica sera saranno resi pubblici i dialoghi tra i fischietti e la sala Var di Lissone

23-09-2023 14:43

Quante volte abbiamo sentito il grido di dolore di dirigenti, tifosi ed addetti ai lavori: “Fateci sentire cosa si sono detti al Var”? Ebbene da domani il velo di segreto sui dialoghi tra l’arbitro di campo e di quelli alla moviola sarà strappato. Un’altra rivoluzione voluta dal designatore Rocchi: il contenuto audio sarà infatti diffuso su Dazn.

Ancora una rivoluzione del designatore Rocchi

Dopo aver dato via lbera anche per i big-match anche alle giovani leve e dopo aver abolito il divieto di territorialità il designatore Rocchi continua sulla linea della trasparenza e realizza un atto rivoluzionario. Da domenica sera, infatti, gli audio Var più interessanti verranno trasmessi: è questo il risultato di un accordo tra la Figc e Dazn.

La domenica sera su Dazn gli audio Var più interessanti

Si tratterà dei dialoghi tra arbitro e Var del turno precedente di campionato e andranno in onda nella trasmissione ‘Sunday night square’, nella quale saranno analizzati i casi più interessanti. Il programma si chiamerà “Open Var” e vedrà ogni volta la partecipazione di un rappresentante Aia. Domani sarà in studio il designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi.

Var, Gravina spiega la novità

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha dichiarato: “Con Open var vogliamo contribuire a creare una rinnovata cultura sportiva, una profonda conoscenza del regolamento del gioco più amato dagli italiani e far conoscere meglio il mondo arbitrale. Lo spazio Figc-Aia all’interno della programmazione di Dazn non è una moviola, ma l’occasione per capire, in totale trasparenza, come nascono le scelte dei direttori di gara in uno dei settori più innovativi e rivoluzionari del calcio degli ultimi anni, che è il Var”.

Il presidente dell’Aia, Carlo Pacifici, ha aggiunto: “È un momento storico che consentirà al mondo arbitrale di aprirsi sempre di più in un’ottica di trasparenza. In tale maniera potremo spiegare i percorsi decisionali dell’arbitro sul terreno di gioco e l’importante attività svolta dai video match officials al Centro Var di Lissone”.