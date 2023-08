Di Bello, audio Var sarà reso pubblico da Rocchi: si scatena la rabbia dei tifosi

In attesa che Dazn possa trasmettere sempre i dialoghi arbitri-Var il designatore farà chiarezza venerdì a Coverciano nella conferenza già prevista

29-08-2023 10:11

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

E’ la domanda che si sono posti tutti subito e che ancora macera nella mente di addetti ai lavori e tifosi: ma cosa si sono detti l’arbitro Di Bello e Forneau che era al Var in occasione del rigore solare non concesso domenica al Bologna contro la Juventus?

Antica la polemica: si ricorderà come si parlò per anni dell’audio mancante del dialogo tra Orsato e il Var quattro anni fa per il celebre rosso non estratto per Pjanic in Inter-Juventus, gara diventata per sempre icona di tutte le malefatte arbitrali. Da sempre la richiesta di tutti è quella di rendere pubbliche quelle conversazioni e la svolta, sembra essere vicina.

Dazn dovrebbe trasmettere tutti gli audio col Var

Quando la Figc chiuderà l’accordo per gli audio su Dazn (si sta trattando sul modo e sui termini contrattuali) certamente potremo ascoltare l’episodio in tv. Nell’attesa è facoltà del designatore Rocchi usare l’audio degli episodi a scopi didattici e secondo La Repubblica accadrà venerdì.

Rocchi a Coverciano spiegherà come nasce l’errore

Avremo l’occasione di ascoltare la conversazione intercorsa tra Di Bello e Fourneau dopo l’intervento di Iling-Junior su Ndoye a pochi passi dalla linea di porta venerdì, in occasione della prevista conferenza con la stampa dopo le prime due giornate a Coverciano. Rocchi proverà a illustrare quale sia stato l’errore e perché sia capitato.

Dal Corriere dello Sport emerge invece un altro dato che fa discutere. La direzione di gara di Di Bello sarebbe stata promossa a pieni voti dall’osservatore arbitrale che gli avrebbe dato 8,60, ossia 9 visto che i voti vanno da 8,70 (il massimo) a 8,20 (insufficiente).

I tifosi scatenati sul tema dell’audio Var

Fioccano le reazioni_ “Dopo l’audio sul fallo di Pjanic almeno qualcosa di nuovo . Anche se un tempo non molto lontano in un caso gravissimo disse ” arbitro e var non hanno sbagliato ” quindi mi aspetto qualche dichiarazione in questo senso”, oppure: “Tanto cosa cambia???? Dopo Torino-Inter del 2021 con uno al VAR che ha detto palla piena, a questo punto vale TUTTO”

C’è chi scrive: “La faranno sentire dopo che avrà subito i necessari e dovuti tagli… Ovvio” e poi: “Prima tagliano le parti scottanti e poi sarà pubblico”. Infine molti juventini battono su un altro tasto: “Rocchi deve far sentire anche audio dei primi due episodi”