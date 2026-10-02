Tamara Pisnoli , 43 anni, ex figurante e ballerina del programma televisivo Sarabanda , ha accantonato da tempo le ambizioni artistiche per dedicarsi ad altro. Il piccolo schermo è stata quasi una parentesi, se si ricostruisce quanto noto fino ad ora.

Tamara Pisnoli , ex moglie di Daniele De Rossi , figura ai limiti come si evince dal ritratto a tinte forti che nel corso degli anni si è andato definendo, è l’altra metà della vicenda, umana e formale, dell’adozione da parte di Sarah Felberbaum di Gaia, la figlia avuta dall’attuale allenatore del Genoa. Una volontà espressa dalla 21enne alla quale la madre biologica si è opposta, ribadendo il suo diritto a svolgere il suo ruolo genitoriale.

Tre relazioni con personaggi pubblici alle spalle: Daniele De Rossi, capitan Futuro, ex centrocampista della Roma e attuale allenatore del Genoa, l’imprenditore francese Arnaud Mimran, invischiato anche lui in vicende giudiziarie ed ex di Claudia Galanti, e Stefano Mezzaroma.

Il suo primo amore, forse il più noto, è quello con De Rossi quando entrambi erano giovanissimi. Un ragazzo fortunato che, però, non ha ricevuto sempre riconoscimenti e affrontato stagioni esaltanti. Perché Daniele ha sostenuto pesi enormi, per un uomo della sua età, per un ragazzo esposto alla luce non sempre favorevole dei riflettori, mantenendo comunque una regola. La sua.

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Scatto dal matrimonio tra Tamara Pisnoli e Daniele De Rossi

La storia con Daniele De Rossi

Quando incontra De Rossi, il più grande talento romano dopo Francesco Totti, Tamara Pisnoli è una ragazzina che aspira, come tante, a ritagliarsi un ruolo nella televisione di quegli anni che passa per Sarabanda e altri programmi del post Non è la Rai, alla ricerca di una inquadratura. L’amore esplode con la stessa impulsività che esprime in campo e l’arrivo di una bambina – Gaia – è una conseguenza naturale, ovvia.

Quel matrimonio, con tanto di carrozza e lustri, verrà definito poi da De Rossi “un errore”, con strascichi molto, troppo pericolosi che non smettono di tormentare entrambi e che gestisce e prosegue nel gestire con estrema discrezione. La presenza di una figlia, amata e protetta, li ha indotti a condividere feste, compleanni e anche vacanze che hanno visto la partecipazione della seconda moglie di Daniele, l’attrice Sarah Felberbaum.

La morte del padre di Tamara Pisnoli

Nel 2008, come riportano le cronache di allora, da ANSA a Repubblica, il primo duro colpo: la morte del suocero di capitan futuro e padre di Tamara Pisnoli, Massimo, ucciso con un colpo di fucile sparato alla schiena e in bocca, nelle campagne di Aprilia non lontano dalla Capitale.

Allora la società si limitò a spiegare che il giocatore si sarebbe assentato dagli allenamenti a causa della scomparsa del suocero, senza aggiungere dettagli che sarebbero emersi poi a seguito delle indagini relative all’omicidio, i cui responsabili vennero poi consegnati alla giustizia e condannati. Il delitto sarebbe maturato nell’ambito di una controversia legata al bottino derivante da una rapina precedente.

Arriverà, insomma, quello che poi ha travolto e segnato Daniele De Rossi e sgretolato la sua famiglia, lasciando descrivere una figura, quella di Tamara, rivelatasi controversa. Il nome della stessa ex moglie è emerso poi in un drammatico sequestro e conseguente processo a suo carico e relativa condanna a 7 anni e due mesi per tentata estorsione e rapina ai danni di Antonello Ieffi, nel 2023.

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Tamara Pisnoli con Ilary Blasi all’epoca della Roma

Il presente dopo la condanna

Oggi Daniele De Rossi, la componente più lunare della romanità romanista, vive accanto alla sua seconda moglie, l’attrice Sarah Felberbaum, un’esistenza riservata e pacata. Da lei ha avuto due figli e ha coronato il sogno di unirsi in seconde nozze lontano, all’estero, distante da tutto il clamore nostrano. Lei ha una storia con Stefano Mezzaroma, al quale è molto legata e che sposato di recente.

La separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti ha riportato, per quegli strani incroci – che poi così bizzarri non sono – a riallacciare Tamara alla conduttrice del GF Vip. Insieme e spesso, nella villa del Torrino per una cena, un’uscita e qualche serata poi vacanza in coppia con i rispettivi compagni.

Come all’epoca della loro amicizia, nata per via dell’inevitabile frequentazione di Trigoria, la loro frequentazione si è intensificata o palesata una volta formalizzata la separazione da Totti. Un’amicizia che Ilary non ha mai rinnegato.