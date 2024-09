Tamberi sfida Barshim a Bellinzona: “Ho dimenticato le pareti di casa” e poi scherza sulla coliche. In gara anche Jacobs

Non finisce la stagione di Gianmarco Tamberi che lunedì sarà in gara nel salto in alto al Gala dei Castelli a Bellinzona: Gimbo sui social torna a scherzare sulle coliche che lo hanno fermato a Parigi

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Gianmarco Tamberi in versione “ironman”. Non si ferma la stagione del saltatore azzurro che dopo Parigi ha cominciato un nuovo tour de force che lo porterà poi alle finali di Diamond League a Bruxelles che dovrebbero rappresentare l’ultimo appuntamento di una stagione lunghissima che ha vissuto tra alti e bassi.

Appuntamento al Galà dei Castelli

Lunedì nuova tappa per Gianmarco Tamberi che proprio in queste ore sta raggiungendo Bellinzona dove ad inizio della prossima settimana scenderà in pedana per un nuovo appuntamento, quello del Gala di Castelli. Una sfida dal sapore olimpico quella che si vivrà in Ticino visto che il campione europeo in carica troverà in pedana l’amico e rivale Mutaz Essa Barshim, con cui ha condiviso la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021. Certo la condizione di forma non sarà quella dei momenti migliori ma i due sono pronti a sfidarsi per dare spettacolo al pubblico.

Gimbo scherza sui social: “Forse mi fermo a Colico”

Gianmarco Tamberi ha sempre usato i social per tenere costantemente aggiornati i suoi fan e anche in questa occasione non è da meno. Il campione marchigiano ha infatti pubblicato una serie di stories sulla sua pagina Instagram per documentare il viaggio verso Bellinzona prima scherzando sui tanti impegni che lo hanno visto protagonista nell’ultimo periodo: “Ultimamente non ricordo più di che colore sono le pareti di casa”, e poi con una foto scattata all’interno all’interno di una stazione con il tabellone orario di un treno destinazione Colico: “Quasi quasi prendo questo” ad esercitare quelle coliche renali che probabilmente gli sono costate una medaglie alle Olimpiadi di Parigi.

Bellinzona, in gara anche Jacobs e Fabbri

Il Gala deie Castelli, anche se non inserito nel circuito della Diamond League, rappresenta un appuntamento molto “ben frequentato” e anche nell’edizione del 2024 non mancano nomi di spicco. Nei 100 metri scenderà in pista anche Marcell Jacobs in quella che per lui dovrebbe essere l’ultima gara della stagione e dove trova il sudafricano Simbine come avversario di ottimo livello. Ci sarà anche Leonardo Fabbri che nel peso ha una concorrenza molto agguerrita con la presenza dei due statunitensi Crouser e Kovacs e con il giamaicano Campbell, praticamente il podio al completo delle ultime Olimpiadi. Insieme a Tamberi nel salto in alto anche Stefano Sottile, quarto a Parigi.