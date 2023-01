Tegola Fiorentina, Cabral fuori un mese

11-01-2023 21:07

Niente trasferta in casa della Roma per l’attaccante della Fiorentina Arturo Cabral, ma in realtà niente campo da gioco per circa un mese.

L’attaccante brasiliano è uscito ad inizio ripresa nella gara tra la Viola ed il Sassuolo di Dionisi, riportando un dolore alla gamba sinistra.

Nello specifico a risentirne è stato il bicipite femorale e gli esami strumentali hanno rilevato una lesione di secondo grado. Questo significa che per tutto il mese di gennaio il tecnico Vincenzo Italiano dovrà fare a meno del centravanti e potrà rivederlo, con un po’ di ottimismo, solo nel pimo turno di febbraio contro il Bologna o più probabilmente domenica 12 all’Allianz Stadium contro la Juventus.