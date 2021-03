Tegola Fiorentina: lesioni muscolari per Castrovilli e Igor

E’ un momento molto difficile quello che sta vivendo la Fiorentina. Le ultime due sconfitte patite contro Udinese e Roma, hanno reso la strada che conduce alla salvezza decisamente più in salita ed ora i punti di vantaggio sul Torino terzultimo (che ha però due partite in meno) sono appena cinque.

A rendere il tutto ancora più complicato due infortuni che costringeranno Cesare Prandelli a rinunciare ad alcune settimane a due elementi importanti della sua rosa: Gaetano Castrovilli e Igor.

Entrambi hanno riportato infortuni muscolari nel corso dell’ultima partita giocata contro la Roma e, gli esami ai quali sono stati sottoposti, non hanno regalato buone notizie. “ACF Fiorentina comunica che nella giornata odierna i calciatori Gaetano Castrovilli e Igor Julio Dos Santos sono stati sottoposti ad accertamenti diagnostici in seguito agli infortuni che li hanno costretti ad abbandonare il terreno di gioco durante la gara di mercoledì sera contro la Roma. Gli esami effettuati hanno evidenziato per Gaetano Castrovilli una lesione di primo grado del muscolo semitendinoso della coscia sinistra, mentre per Igor una lesione traumatica di secondo/terzo grado del muscolo pettineo associata ad una lesione di secondo grado del muscolo grande adduttore della coscia destra. Entrambi i calciatori hanno iniziato le terapie del caso e saranno rivalutati nel corso dei prossimi giorni”.

La Fiorentina non ha comunicato i tempi di recupero, ma ovviamente entrambi non ci saranno nel prossimo scontro diretto contro il Parma. Per Castrovilli dovrebbe trattarsi di uno stop di poche settimane, mentre decisamente più prolungata sarà l’assenza di Igor che potrebbe fermarsi fino a fine aprile.

OMNISPORT | 05-03-2021 20:10