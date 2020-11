Tegola Juventus: si infortuna un altro big. Le parole di Pirlo

Andrea Pirlo perde di nuovo Giorgio Chiellini. Il veterano della Juventus, che aveva appena recuperato da un precedente problema muscolare, si è bloccato di nuovo in allenamento e dovrà saltare il big match di domenica contro la Lazio.

Il difensore centrale bianconero aveva giocato da titolare l’ultimo match di Champions League contro il Ferencvaros: per lui un problema muscolare alla coscia sinistra, che lo costringerà a fermarsi per le prossime settimane.

Il club bianconero ha fatto sapere che Chiellini si sottoporrà nei prossimi giorni ad esami più approfonditi per chiarire la gravità del problema e stabilire i tempi di recupero. Non si tratta di una ricaduta, ma di un nuovo guaio muscolare.

Al suo posto contro i biancocelesti giocherà il turco Merih Demiral insieme a Bonucci.

Così Pirlo alla vigilia del match: “Mi piacerebbe vedere una squadra sicura che abbia il dominio della partita ed essere sempre nelle posizioni giuste all’interno di una partita difficile come quella di domani. Domani potrebbe esser un bel gradino da scalare”.

“Passo dopo passo stiamo migliorando, siamo ancora in costruzione ma è normale che i punti contano e già da domani il match sarà molto importante sia per la classifica sia per la costruzione della squadra, quindi dovremo affrontarla nel migliore dei modi”

“Sarà sicuramente una bella partita perché queste sono partite belle da giocare. È una partita difficile contro una grande squadra che l’ha dimostrato in questi ultimi anni è sempre stata ad alti livelli quindi sarà una partita difficile da giocare, ma entusiasmante”.

OMNISPORT | 07-11-2020 17:37