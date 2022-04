Tegola Milan, fasce spuntate: Pioli perde un esterno importante

05-04-2022 17:32

Non sono belle notizie per il Milan quelle che provengono dall’infermeria in vista di un finale di stagione che si prospetta tirato e decisivo come pochi.

La gara col Bologna infatti, oltre al pareggio per 0-0, ha portato in dote ai rossoneri anche un infortunio di cui Pioli e il suo staff avrebbero certamente fatto volentieri a meno.

Milan, una perdita che non ci voleva

Entrato in campo per gli ultimi 15 minuti contro i felsinei al posto di Calabria, Alessandro Florenzi nello scampolo di partita giocato ha riportato una lesione al menisco che lo costringerà ad andare sotto i ferri per la seconda volta in stagione.

Già a fine settembre infatti il classe 1991 si era sottoposto ad un intervento chirurgico per risolvere una lesione parziale del menisco mediale del ginocchio sinistro: l’operazione in quel caso lo tenne fuori per poco più di un mese.

Infortunio Florenzi, il comunicato del Milan

La diagnosi anche questa volta, seppur leggermente diversa, non ha lasciato scampo all’ex PSG che, in seguito al trauma al ginocchio sinistro sofferto ieri sera, ha riportato una lesione del menisco interno.

Questa, come accaduto qualche mese fa, sarà trattata a Roma dal Professor Mariani che eseguirà un intervento in artroscopia per rimettere in sesto il giocatore.

Florenzi, i tempi di recupero

Non è ancora chiaro quali saranno con esattezza i tempi di recupero dall’operazione ma è molto probabile che la stagione di Florenzi possa considerarsi conclusa.

Se quest’ipotesi verrà confermata o meno lo si scoprirà solamente nelle prossime settimane ma, nel frattempo, quel che è certo è che Pioli dovrà puntare su altri uomini per dare spinta e copertura alla fascia del Milan. Verosimile quindi che, da qui a fine maggio, vengano richiesti gli straordinari a Calabria e Theo Hernandez, titolari a cui più d’una volta quest’anno Florenzi ha dato il cambio.

