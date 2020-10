Tegola Monza, si rompe Finotto

Al pessimo inizio di stagione del Monza, indicato come la squadra favorita per la promozione in A, ma ancora a secco di vittorie dopo quattro partite, si aggiunge la notizia del grave infortunio subito da Mattia Finotto.

L’ex attaccante di Spal, Cittadella e Ternana ha infatti riportato nella partita contro il Chievo la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro.

L’assenza dai campi del giocatore, che era stato schierato dal tecnico Brocchi in tutte le prime quattro partite giocate dai brianzoli, non sarà inferiore ai 5-6 mesi.

Questa la nota ufficiale del Monza: “Mattia Finotto, che si era infortunato nel corso della gara di sabato contro il ChievoVerona, ha riportato la rottura del Nelle prossime ore verranno decise le modalità di intervento chirurgico. I tempi di recupero sono stimati in circa 5/6 mesi. Auguri di pronta guarigione a Mattia da tutta la grande famiglia biancorossa”.

OMNISPORT | 26-10-2020 19:06