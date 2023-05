Tennis, a Madrid ancora Sabalenka: è semifinale

Continua l'ottimo momento della tennista bielorussa

02-05-2023 16:28

Continua il buon per non dire ottimo momento di Aryna Sabalenka in semifinale al WTA di Madrid.

La vincitrice degli Australian Open 2023 è costante nei risultati e nelle prestazioni in questo inizio d’anno. La numero 2 al Mondo, dietro a Swiatek che recentemente l’ha battuta si è imposta per 2-6 6-2 6-1 contro una buona Mayar Sherif che per ora sta giocando bene come dimostrato dalla vittoria su Caroline Garcia.

La bielorussa affronterà la vincente del match, in programma nella sessione serale tra Maria Sakkari e Irina-Camelia Begu.