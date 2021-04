Nessun problema all’esordio su terra rossa per il re di questa superficie, Rafael Nadal.

Il maiorchino supera il secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo battendo in due set l’argentino Federico Delbonis per 6 – 1, 6 – 2. Esordio vincente anche per il numero 3 al mondo dopo il successo di Djokovic contro Sinner nell’incontro che ha preceduto proprio quello dello spagnolo.

Lo spagnolo è apparso in buona forma e agli ottavi affronterà Dimitrov.

OMNISPORT | 14-04-2021 16:20