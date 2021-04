Tennis, a Parma un ATP 250

Per la prima volta, la città di Parma ospiterà un torneo ATP. A dare l’annuncio sul proprio sito proprio il circuito del tennis machile. Il torneo è stato piazzato nella settimana prima al Roland Garros, rimasta scoperta proprio per lo slittamento dello Slam.

Per l’Italia si tratta del quinto evento ATP in calendario, dopo Cagliari, gli Internazionali di Roma (al vita il 9 maggio), le Next Gen ATP Finals di Milano e le ATP Finals da quest’anno a Torino.

Parma, in passato ha ospitato anche alcuni Challenger.

OMNISPORT | 13-04-2021 18:56