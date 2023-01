Tennis, altro stop per Thiem a rischio la Davis

23-01-2023 11:07

Non inizia nel migliore dei modi l’anno per Dominic Thiem che continua i proprio calvario dopo essere stato fermo quasi un anno. L’austriaco è uscito di scena al primo turno degli Australian Open perdendo con Rublev per 6-3, 6 – 4, 6-2.

Via social ha però comunicato un nuovo stop: “Sfortunatamente, l’anno non è cominciata come avrei voluto. A Melbourne, in particolare, avrei voluto giocare al meglio, ma mi sono strappato una piccola fibra muscolare nella costola. I risultati hanno mostrato che l’infortunio non è così grave, quindi dovrei essere in grado di competere per la Coppa Davis (L’Austria affronterà la Croazia, ndr). Farò di tutto, nel corso della prossima settimana, per essere in forma ed allenarmi al meglio.”