Tennis, Murray: "Vorrei raggiungere le 700 vittorie in carriera"

È pronto a tornare in campo Andy Murray, che affronterà al primo turno di Indian Wells un qualificato. Si prospetta una sfida agevole per l’ex membro dei Big Four, ex numero 1 ATP e campione olimpico 2012, anche per via dell’ufficializzazione della collaborazione con Ivan Lendel.

Il campione scozzese, alle prese da anni con problemi fisici all’anca che ne hanno limitato di molto il rendimento e lo hanno portato a un passo dal ritiro, ha parlato a Tennis Reporters.net.

Ecco le sue parole, riportate dal portale tennisitaliano.it:

“Ho ancora obiettivi in carriera e penso di poter giocare meglio di come ho fatto. Non sono stato abbastanza continuo nel mio gioco e ne sono totalmente consapevole, ma ho avuto anche momenti nei quali ho giocato bene”.

Murray parla anche del suo bilancio stagionale, che nella sua opinione potrebbe essere anche peggiore:

“Fisicamente mi sento bene visto che nelle partite lunghe non fatico ad arrivare fino alla fine e le ho superate in maniera positiva. Quest’anno ho un bilancio di otto vittorie e cinque sconfitte. Ci sono molti giocatori che hanno un record peggiore del mio”.

Infine, Murray ritorna sul suo livello attuale. Non più il fenomeno di qualche anno fa, ha comunque un obiettivo in mente:

“Sto cercando di non rimanere troppo deluso dal fatto di non essere al livello che vorrei. Accetto, o meglio, cerco di accettare la situazione in cui mi trovo ora. Ho l’opportunità di raggiungere 700 vittorie da professionista e penso che sarebbe molto gratificante per me arrivarci”.

