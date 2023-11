Tennis ATP Finals Torino, Bertolucci sceglie sempre Djokovic: “Ma Sinner è la vera alternativa”

Si avvicinano le ATP Finals di Torino, che insieme alle Final Eight di Coppa Davis, diventano i due appuntamenti più attesi dai tifosi italiani. Bertolucci scarta Alcaraz e considera Sinner il primo avversario di Djokovic

05-11-2023 16:41

Le ATP Finals di Torino si avvicinano sempre di più. Il torneo è in programma da domenica 12 a domenica 19 novembre e giovedì alle ore 15 ci sarà il sorteggio dei gironi con i migliori otto tennisti del circuiti e che ormai sono tutti scelti. Ancora una volta il ruolo di favorito cade sulle spalle di Djokovic ma la vera rivelazione di Torino potrebbe essere Jannik Sinner.

Bertolucci indica Sinner come alternativa a Novak

Il finale di stagione di Jannik Sinner è stato a dir poco esaltante, il 2013 del tennista di San Candido è stato un’ascesa continua con Jannik che ha dimostrato di aver lavorato sui suoi punti deboli, ha messo in cassa il suo primo Masters 1000 e poi si è tolto lo sfizio di vincere anche a Vienna. Dalla Gazzetta dello Sport, Paolo Bertolucci lo considera come la vera alternativa a Djokovic.

Deve essere probabilmente considerato come la vera alternativa a Djokovic per il successo a Torino, aiutato anche dalla testa di serie numero 4 che gli consente di evitare almeno due tra Nole, Alcaraz e Medvedev. Tuttavia arriva a Torino con una pressione mai sostenuta prima. Sarà una bella prova di maturità.

Djokovic: a Torino sarà lui il grande favorito

Si parla da tempo di un possibile “cambio generazionale”: il ritiro di Federer e i tanti problemi fisici di Nadal sembravano poter aprire le porte alla Next Gen ma per il momento a bloccare tutto ci ha pensato un cannibale come Novak Djokovic e per Bertolucci a Torino sarà ancora lui l’uomo da battere.

E’ indubbio che Djokovic rivesta una volta di più il ruolo di favorito per quello che sarebbe il suo settimo trionfo alla Finals che gli permetterebbe di superare il record di Federer. La sensazione è che abbia tarato perfettamente la preparazione verso le Finals e poi per la Coppa Davis. Alcaraz? Dopo Wimbledon ha offerto una versione decisamente sbiadita di se stesso.

ATP Finals: giovedì il sorteggio dei gironi

Una settimana all’inizio e solo qualche giorno per scoprire quali saranno gli avversari nel girone di Jannik Sinner. In prima fascia i serbo Djokovic e quindi nel girone A mentre la seconda testa di serie e quindi nel girone B ci sarà Alcaraz. Sinner (numero 4) non potrà incrociare il numero 3 Daniil Medvedev, a completare il tabellone ci saranno col russo Rublev, il greco Stefano Tsitsipas, il tedesco Alexander Zverev e il danese Holger Rune.

