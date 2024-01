Tennis Australian Open: Sinner inarrestabile, demolito Khachanov. Avanti anche Djokovic e Fritz

Jannik Sinner non si ferma più e conquista i quarti di finale agli Australian Open battendo anche il russo Khachanov; avanzano anche Djokovic che demolisce Mannarino e Fritz

21-01-2024 09:03

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Jannik Sinner non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi. Il 22enne di San Candido continua il suo percorso netto agli Australian Open e conquista la qualificazione ai quarti di finale battendo con scioltezza anche il russo Karen Khachanov.

Sinner inarrestabile: Khachanov ko

Jannik Sinner conquista i quarti di finali e lo fa da vero dominatore. Ancora una volta il 22enne di San Candido non ha concesso neanche un set al suo avversario. Il russo Khachanov rappresentava senza dubbio l’avversario più complicato affrontato fino a questo momento. Ma Janniks ha dimostrato sin dai primi scambi di poter essere in controllo del match, e dopo aver vinto il primo 6-4, ed aver dovuto tirare fuori i colpi migliori per vincere il secondo 7-5; è andato in scioltezza anche nel terzo chiuso 6-3.

Quattro match, quattro vittorie e senza concedere un set. Contro il russo, forse non è stata la miglior partita di Jannik agli Australian Open ma la tenuta mentale dell’azzurro è spaventosa. Per il tennista italiano arriva anche un altro piccolo record: è il primo a raggiungere i quarti di finale di uno slam senza cedere un set dal 1980 quando Barazzutti aveva fatto lo stesso al Roland Garros.

Djokovic da cannibale: demolito Mannarino

Avete dubbi sull’ambizione e sulla tenuta atletica di Novak Djokovic? Beh, dimenticateli. Il tennista serbo non ha nessuna intenzione di cedere lo scettro di migliore al mondo. Dopo un avvio lento sui campi di Melbourne, Nole si è messo alle spalle dubbi e sensazioni negativi ed è tornato ad essere il solito cannibale. L’incontro con Mannarino è stato un “one man show” del serbo che ha annichilito il francese che pure aveva mostrato un ottimo stato di forma fino a questo momento: 6-0, 6-0, 6-3 il risultato finale che racconta abbastanza bene il match.

Fritz torna grande, Tsitsipas saluta Melbourne

Match attesissimo quello tra Taylor Fritz e Stefanos Tsitsipas e ad aggiudicarselo è lo statunitense in quattro set. Fritz ha cominciato la stagione con il piglio giusto andando ko il finalista della scorsa edizione degli AO e confermando di poter diventare uno dei tennisti di riferimenti del circuito. Match equilibratissimo più di quanto dica il risultato con lo statunitense che è riuscito a vincere i punti decisivi ed ha giocato un tennis solidissimo.

Continua dunque la battaglia per il “numero 1 americano”: Fritz che per anni sembrava essere il favorito si è fatto superare da Tiafoe, mentre alle loro spalle recupera anche Shelton e Paul non molla la presa. Ora però Taylor torna a riaffermarsi come il migliore.

Australian Open: il tabellone completo