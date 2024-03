Tennis, Berrettini lascia Miami dopo il malore e la paura: lo aspettano a Napoli, poi Monte-Carlo e Roma

"The Hammer" pronto a far rientro in Europa: la prossima settimana potrebbe giocare il Challenger di Napoli. Le prossime tappe: Monte-Carlo, Monaco e Roma prima di Parigi.

21-03-2024 14:51

Quei lunghi attimi in cui le forze gli sono venute meno hanno lasciato tutti col fiato sospeso. Dai giornalisti in telecronaca al pubblico che, quasi annoiato, osservava il match che stava giocando contro un’altra vecchia volpe del circuito, Andy Murray, sul Centrale ricavato all’interno dell’Hard Rock Stadium, campo principale del Miami Open. Matteo Berrettini ha accusato un malore, ma adesso il grande spavento è passato. Si è ripreso, è tornato a giocare contro lo scozzese, ha perso. E poi ha dato spiegazioni su quanto accaduto. Nuove sfide lo attendono. In Europa, stavolta.

Berrettini: le parole a Murray e le spiegazioni sul malore

Il primo a cui “The Hammer” ha dato rassicurazioni è stato proprio Murray. “Non ero a posto, ma sto bene”, ha sussurrato Berrettini al suo avversario, che gli ha fatto gli auguri per il rientro. Poi ha spiegato ai microfoni di Sky di non aver mangiato nulla e di essersi svegliato con strane sensazioni. “Ho giocato una buona partita, poi ho avvertito un calo. Da ieri mattina non mi sentivo bene, ero molto debole. Non ho praticamente mangiato niente, ma il pensiero di non scendere in campo non era contemplato”.

Miami, gran caldo e umidità: problemi anche per Cazaux

Del resto, dopo mesi lontani dal campo, negli ultimi tempi Matteo ha fatto gli straordinari. Al Challenger di Phoenix ha giocato tre partite e mezza in due giorni, tra recupero dell’ottavo sospeso per pioggia e quarti, semifinali e finale. Poi ha debuttato al Miami Open sotto il picco del sole e in un periodo dell’anno in cui l’umidità la fa da padrona in Florida. Ne sa qualcosa Cazaux, che Berrettini ha sfidato e battuto proprio a Phoenix, accasciatosi al suolo durante un match delle qualificazioni contro Mayot e portato via dal campo in sedia a rotelle.

Tennis, Berrettini e la stagione sulla terra rossa

E ora Berrettini quali tornei giocherà? L’obiettivo è prepararsi al meglio per la stagione sulla terra rossa. A Napoli, dove la prossima settimana scatterà un Challenger 125 che ha già “incassato” la presenza, tra gli altri, di Thiem, Coria, Fognini e Nardi, lo aspettano a braccia aperte, aggrappandosi a una mezza promessa. Proprio qui, nel 2022, Berrettini ha giocato l’ultima finale prima di Phoenix, perdendo dall’amico Musetti. E poi? Il campione romano giocherà le qualificazioni a Monte-Carlo, ha ottenuto una wild card per il successivo torneo di Monaco. Ma il grande obiettivo è presentarsi al top nella sua Roma. Lì “The Hammer” dovrà essere pronto a colpire di nuovo.