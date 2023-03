Tennis, Bertolucci: "Berrettini ha ancora fame, deve reagire subito"

L'ex tennista italiano: "Dovrebbe a mio parere percorrere tutte le strade possibili per individuare i migliori professionisti in grado di prendersi cura del suo delicatissimo equilibrio fisico".

12-03-2023 18:31

A La Gazzetta dello Sport, Paolo Bertolucci ha analizzato così il momento negativo di Berrettini: “Io sono convinto che Matteo non si senta arrivato, ed anzi coltivi ancora l’ambizione di approdare di nuovo in top ten, di giocarsi gli Slam, di qualificarsi per le Finals. E dunque agire di conseguenza anche con scelte drastiche, pensando magari di incrementare il supporto tecnico, ricercando nuovi stimoli da un altra figura che non sostituisca ma si affianchi a Santopadre. In aggiunta, dovrebbe a mio parere percorrere tutte le strade possibili per individuare i migliori professionisti in grado di prendersi cura del suo delicatissimo equilibrio fisico”.

Bertolucci ha consigliato Berrettini di giocare tornei meno prestigiosi per tornare alla vittoria: “Non sarebbe un’ingiuria tecnica giocare a il Challenger di Phoenix senza lasciar passare due settimane senza match da qui a Miami. Reagire. Subito”.