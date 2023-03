Tennis, Bertolucci difende Sinner: "Alcaraz è più forte di lui"

L'ex tennista e attuale commentatore per Sky ha parlato del confronto fra l'altoatesino e il tennista spagnolo.

20-03-2023 21:15

Sono i due grandi giovani fenomenali del tennis mondiale, ma uno dei due ha già bruciato le tappe. Si tratta di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, da oggi numero uno e 11 del ranking Atp. Lo spagnolo ha battuto il tennista azzurro nel loro ultimo incontro alle semifinali del Masters 1000 di Indian Wells per poi superare Daniil Medvedev in finale.

Alcaraz e Sinner sembrano destinati a incontrarsi davvero tante volte nei prossimi anni, ma per il momento fra i due c’è ancora parecchia differenza in campo. Lo spagnolo e l’azzurro potrebbero affrontarsi in semifinale anche nel prossimo Masters 1000 di Miami, di cui è stato svelato in giornata il tabellone.

Sinner, che ha battuto due volte Alcaraz a Wimbledon e Umago, non ha ancora ottenuto una vittoria importante. Mentre, lo spagnolo ha conquistato l’ultimo Us Open e tre Masters 1000. Per Paolo Bertolucci, ex tennista e attuale commentatore per Sky Sport, non c’è bisogno di criticare l’altoatesino in maniera eccessiva.

Bertolucci ha infatti commentato così su Twitter: “Ma il dubbio che Sinner abbia perso da un giocatore più forte destinato a primeggiare nel circuito non vi sfiora?”. In un nuovo tweet ha poi aggiunto: “Tra Alcaraz e Sinner al momento ci sono 4000 punti di differenza che equivalgono a due Slam o quattro Masters 1000. Con questo chiudo”.