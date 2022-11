Tennis, botta e risposta tra Tsitsipas e Rublev in conferenza stampa

19-11-2022 11:46

Ieri sera, Andrej Rublev si è imposto in tre set su Stefanos Tsitsipas alle NITTO Atp Finals, guadagnandosi l’accesso alle semifinali (sfiderà Ruud).

Nel post partita, però, non sono mancate le polemiche. Ad accendere la scintilla ci ha pensato il greco.

“Credo sia un peccato – ha detto – perché credo anche di aver giocato un buon match. Semplicemente lui è stato più bravo di me. Anche se credo di essere stato il miglior giocatore in campo e sono abbastanza sicuro che abbia vinto la partita con le poche armi a sua disposizione”.

Quest’ultima frase ha destato molte polemiche e la replica del russo. “Voglio dire, non so se ho poche armi a disposizione oppure no. Se giochiamo sui singoli colpi, penso che lui abbia un rovescio migliore del mio, ma il suo dritto non è migliore del mio”. Poi: “La velocità del suo servizio non è migliore della mia, insomma. Magari si muove meglio, ma se analizziamo colpo per colpo non penso sia meglio di me. Ovviamente ha una classifica migliore e ha ottenuto risultati migliori di me, cosa che lo rendono un giocatore più forte di me in questo momento. Ma non credo di aver vinto perché ho meno armi a disposizione. Se analizziamo tutti i match che abbiamo giocato, troviamo facilmente la risposta. Sono sempre state partite molto lottate, alcune le ho vinte io e alcune le ha vinte lui. Mi ha ‘distrutto solamente in finale a Monte-Carlo, ma per il resto non credo ci siano mai state partite facili tra noi due”.