Tennis, Casper Ruud: "Per le Finals può succedere ancora di tutto"

03-11-2021 20:35

Il kazakoCasper Ruud ha dominato il match nel 1000 di Bercy contro Alexander Bublik ed ora sitrova in vantaggio nella corsa alle ATP Finals nel confronti dell’altoatesino Jannik Sinner, sconfitto oggi contro il nuovo fenomeno del tennis mondiale Carlos Alcaraz.

Queste le parole del numero otto del mondo:

“Ho perso il servizio nel primo game, questo mi ha messo molto sotto pressione perché lui serve davvero bene e può colpire alcune incredibili risposte in determinate condizioni. Ha colpito alcuni vincenti all’inizio ed io non ero completamente pronto. Ma ho lottato e giocato in maniera molto solida dal 3-4 nel primo set. Obiettivo Finals? Ero molto nervoso all’inizio, ma non ho sentito tutta questa pressione. Sono felice di essere in questa situazione e di avere la possibilità di qualificarmi alle Finals. Le cose stanno andando bene, ma può succedere di tutto nelle prossime due settimane. Molti giocatori in lotta stanno giocando bene. Sinner ha giocato alla grande nelle passate settimane. Hurkacz è uno dei migliori tennisti in condizioni indoor. È fantastico fare parte della lotta e tra poco scopriremo che riuscirà a qualificarsi”.

Ruud affronterà agli ottavi di finale dell’evento francese uno tra Marcos Giron e Diego Schwartzman.

OMNISPORT