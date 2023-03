Tennis, classifica Atp: Alcaraz torna numero 1, sale Sinner

Il tennista altoatesino dopo le semifinali di Indian Wells è il numero 11, a un soffio quindi dalla top-10

20-03-2023 09:16

Carlos Alcaraz si riprende il trono di numero 1 al mondo della classifica Atp di tennis. La vittoria a Indian Wells dovrà ora essere confermata a Miami, dove lo spagnolo ci arriva da campione in carica. Jannik Sinner, sconfitto proprio dall’iberico in semifinali nell’ultimo Masters 1000, sfiora la top 10, ora è il numero 11 al mondo.

Al secondo posto c’è l’ex numero 1, ossia Novak Djokovic, fermo in queste settimane per la vicenda del vaccino anti-Covid. Nole non ha potuto disputare i tornei americani essendo non vaccinato. Al terzo posto c’è Stefanos Tsitsipas, quindi il norvegese Casper Ruud e il russo Daniil Medvedev, che ha guadagnato una posizione grazie alla finale di Indian Wells. Da segnalare che, dopo 912 settimane consecutive, Rafa Nadal non è più nella top ten, ma 13esimo.

Vediamo la classifica dei primi 25:

1. Carlos Alcaraz (Spagna) 7420 punti

2. Novak Djokovic (Serbia) 7160 punti

3. Stefanos Tsitsipas (Gregia) 5770 punti

4. Casper Ruud (Norvegia) 5560 punti

5. Daniil Medvedev (Russia) 4330 punti

6. Felix Auger-Aliassime (Canada) 3415 punti

7. Andrey Rublev (Russia) 3390 punti

8. Holger Rune (Danimarca) 3325 punti

9. Hubert Hurkacz (Polonia) 3065 punti

10. Taylor Fritz (USA) 2975 punti

11. Jannik Sinner (Italia) 2925 punti

12. Cameron Norrie (Gran Bretagna) 2815 punti

13. Rafael Nadal (Spagna) 2715 punti

14. Frances Tiafoe (USA) 2710 punti

15. Alexander Zverev (Germania) 2580 punti

16. Karen Khachanov (Russia) 2505 punti

17. Pablo Carreno Busta (Spagna) 2230 punti

18. Alex de Minaur (Australia) 2085 punti

19. Tommy Paul (USA) 2045 punti

20. Borna Coric (Croazia) 1905 punti

21. Lorenzo Musetti (Italia) 1840 punti

22. Marin Cilic (Croazia) 1735 punti

23. Matteo Berrettini (Italia) 1732 punti