Tennis, classifica Wta: Osaka insidia Barty

Naomi Osaka, vincitrice degli Open d’Australia, è la nuova numero due, dietro l’australiana Ashleigh Barty, nella classifica WTA pubblicata oggi. Due anni dopo aver occupato il primo posto nel ranking mondiale, la tennista giapponese è solo a poco più di 1.000 punti dal trono. Terza la rumena Simona Halep, che perde una posizione. Un’altra ex numero 1 mondiale, l’americana Serena Williams, battuta da Osaka in semifinale a Melbourne, guadagna quattro posizioni ed è settima, un balzo che la riporta nella top-ten. Jennifer Brady, sfortunata finalista a Melbourne, progredisce di 11 posti e diventa tredicesima.



Lontanissima la prima italiana, Camila Giorgi, in ottantesima posizione. Martina Trevisan è novantesima.

OMNISPORT | 22-02-2021 12:28