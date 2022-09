Tennis, Djokovic a Tel Aviv. Nel mirino le Finals

27-09-2022 18:16

Dopo le emozioni della Laver Cup e i problemi al polso l’ex numero uno al Mondo, Novak Djokovic è a Tel Aviv che aspetta di giocare un evento, per la prima volta dalla finale di Wimbledon in cui portare a casa punti.

Nel ranking ATP il serbo, che non ha disputato la stagione su cemento americana e canadese, è settimo. Nella Race to Torin, ovvero nella corsa per le Finals è quindicesimo. Davanti a lui altri due che ci proveranno come Sinner e Berrettini.

“Ho saltato un paio di grandi tornei quest’anno – ha detto – a causa di alcune circostanze che non mi hanno permesso di viaggiare. Ho pensato alla mia programmazione per il finale di stagione. Non potendo andare in America, ho parlato con la mia squadra per vedere quali tornei potevo aggiungere al mio programma. Mi ero impegnato a giocare la Laver Cup a Londra, quindi volevo collegare tre settimane di fila, pertanto Tel Aviv arrivava al momento ideale. Inoltre, non sono stato qui da molto tempo e la mia ultima volta ero venuto a Tel Aviv fu un’esperienza fantastica, mi sono sentito il benvenuto. Inoltre, negli ultimi anni ho collaborato con professionisti israeliani, tutti questi fattori mi hanno portato a essere qui e sono felicissimo della mia scelta”.