Tennis, Djokovic salterà Indian Wells e Miami

Ma grazie al decreto che firmerà il presidente Biden, dovrebbe avere il via libera per Cincinnati e soprattutto per gli Us Open

01-02-2023 13:28

Arrivano novità dagli Stati Uniti per Novak Djokovic, numero uno del ranking Atp dopo l’affermazione agli Australian Open. Costretto a saltare gli ultimi Us Open – e tutti i tornei su suolo americano per via dell’obbligo vaccinale – dovrebbe approfittare della firma del decreto da parte del presidente Joe Biden, prevista per il prossimo 11 maggio con cui verrà sancita la fine dell’emergenza sanitaria da covid-19.

È stata dunque prorogata di un mese l’impossibilità di accedere al Paese senza il vaccino. Il che significa che Djokovic dovrà saltare i Masters 1000 di Indian Wells e di Miami per il secondo anno consecutivo (gli appuntamento sono infatti dall’8 marzo al 2 aprile). Il 35enne dovrebbe però poter tornare per la stagione estiva e disputare il Masters 1000 di Cincinnati e soprattutto gli Us Open, in programma dal 28 agosto al 10 settembre.