Tennis, Djokovic sfida Khachanov: il punto della situazione

Il tennista di Belgrado parteciperà per la 54ª volta in carriera ai quarti di finale di uno Slam, il bilancio delle sfide è di 8 ad 1 per Nole

06-06-2023 10:26

Il tennista serbo, Novak Djokovic, stabilisce un altro record personale: per la 54ª volta in carriera Nole parteciperà ai quarti di finale di uno Slam. La speranza del numero 3 del Ranking ATP, che equivale alla speranza dai tifosi del tennis, è di raggiungere la semifinale del Rolan Garros (che vorrebbe dire la dodicesima nel torneo) ed affrontare (probabilmente) Carlos Alcaraz, la partita che tutti aspettano. Il giovane fuoriclasse spagnolo afforzerà ai quarti Tsitsipas, un ostacolo non proprio semplice da arginare. Capitolo diverso per il natio di Belgrado che, invece, nel pomeriggio di oggi – martedì 6 giugno – affronterà l’atleta russo Karen khachanov. Il russo approda ai quarti dopo la vittoria in quattro set contro il tennista italiano Lorenzo Sonego.

Novak Djokovic ha staccato il pass per i quarti di finale dopo aver conquistato una bella vittoria contro Varillas, con solamente sette game persi nel match. Percorso netto e senza imprevisti fino a questo momento per Nole. Il serbo, ad ora, non ha lasciato nemmeno un set per strada: battuti Kovacevic, Fucsovics e Davidovich Fokina prima del peruviano. Tutti con il punteggio, secco e netto, di 3-0.

Capitolo leggermente diverso per il russo Khachanov: prima di avere la meglio su Sonego, il tennista nato a Mosca aveva vinto contro Lestienne (in cinque set, in rimonta dopo aver perso i primi due), Albot (tre set) e Kokkinakis (quattro set). Il russo ha dovuto quasi sempre sudare per vincere e contro Djokovic potrebbe farsi sentire chiaramente la distanza tra i due.

Il bilancio delle sfide tra i due tennisti è di 8-1 a favore del fuoriclasse di Belgrado, che va in caccia della nona affermazione in dieci partite. L’obiettivo di Nole, ovviamente, è quello di vincere lo Slam, per salire all’incredibile quota di 23 successi nei Major. Una parte importante passa anche da questo match. La condizione del balcanico è in crescita e la netta vittoria contro il peruviano Juan Pablo Varillas, degli ottavi, ha dato questa indicazione.