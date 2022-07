Tennis, dopo Serena si rivede anche Venus Williams (ma in doppio)

02-07-2022 13:41

Dopo il ritorno, purtroppo non vittorioso di Serena Williams, è toccato anche a Venus. La tennista, sorella maggiore di Serena è scesa in campo sull’erba londinese ma in doppio misto.

Con lei il fratello di Andy Murray, Jamie specializzato nel doppio. Esordio comunque vincente per la tennista americana e per l’inglese dato che i due hanno battuto Alicja Rosolska e Michael Venus in tre set (6-3 6-7 6-3) sul campo numero uno di Wimbledon.

AL prossimo turno, per gli ottavi di finale sfideranno i britannici Barnett-O’Mara. La 42enne ha anche ammesso di non aver programmato il ritorno in campo ma di essersi fatta convincere dopo aver visto Serena giocare.