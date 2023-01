Tennis, ecco come si sarebbe infortunato Alcaraz

10-01-2023 13:24

Come noto Carlos Alcaraz non prenderà parte agli Australian Open.

Il numero uno al Mondo, che ora rischia anche la posizione nel ranking, ha dato infatti forfait per problemi fisici. Stando a indiscrezioni che arrivano dalla Spagna si sarebbe fatto male in allenamento presso l’Accademia di Villena (Alicante) poco prima di partire per l’Australia e per Melbourne il 7 gennaio.

L’infortunio sarebbe maturato nel tentativo di recuperare una palla corta giocando contro il 15enne americano, uno dei più giovani dell’Accademia, Darwin Blanch. In un primo momento avrebbe fatto cenno al suo staff dicendo come fosse tutto ok, per poi fermarsi e dare l’annuncio del ritiro una settimana fa.