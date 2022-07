Tennis, Federer fuori dai primi 100 ATP per la prima volta in questo secolo

11-07-2022 17:20

Il grande tennista Roger Federer non è più classificato dall’ATP Tour dopo la scadenza dei suoi punti di classifica, il che significa che è uscito dalla top 100 per la prima volta in questo secolo.

Il quarantenne non gioca da quando si è sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio dopo la sconfitta nei quarti di finale di Wimbledon contro Hubert Hurkacz nel 2021, e dopo aver saltato anche gran parte della stagione 2020 per un infortunio di entità simile.

Ma Federer, 20 volte campione Slam, ha ripetutamente escluso di ritirarsi e ha recentemente dichiarato di voler tornare a giocare nell’ATP Tour nel 2023.

I suoi punti di classifica rimanenti sono ormai scaduti, il che significa che non solo è uscito dalla top 100 per la prima volta in quasi 23 anni, ma non è più classificato dall‘ATP.

Secondo Opta, l’ultima volta che la superstar svizzera non è stata classificata tra i 100 migliori giocatori del mondo è stato il 4 ottobre 1999, ben 8.316 giorni fa.

Daniil Medvedev rimane il numero uno del mondo, mentre il campione di Wimbledon Novak Djokovic è scivolato al settimo posto in classifica nonostante la vittoria su Nick Kyrgios domenica scorsa, in quanto i Championship non hanno portato punti ATP in questa stagione a causa dell’esclusione, da parte dell’All England Club, dei tennisti russi e bielorussi in seguito all’invasione militare della federazione russa.