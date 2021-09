Tennis, Félix Auger-Aliassime vede uno stupendo futuro per Alcaraz

Fino a questo punto, nell’ultimo Slam della stagione a New York, Félix Auger-Aliassime è riuscito a superare Evgenij Donskoy, Bernabe Zapata Miralles, Roberto Bautista Agut e Frances Tiafoe, raggiungendo i quarti di finale. Su Punto de Break, Auger-Aliassime è stato chiamato in causa per parlare della sua ultima prestazione, che ha così commentato:

“Sono molto contento del modo in cui sto giocando e, soprattutto, di come sto gestendo le emozioni nei momenti importanti delle partite. Credo che il mio gioco sia tornato ad essere solido, ho saputo mantenere costantemente un atteggiamento positivo e il mio servizio è tornato ad essere decisivo”. Il canadese ha quindi parlato dei suoi progressi nel corso degli ultimi anni: “Il 2019 è stata la prima stagione in cui ho partecipato a tutti i tornei del Grand Slam ed è stato difficile per me fare bene, ma sono riuscito a migliorare la classifica ed imparare tantissimo”.

Poi gli è stato anche chiesto di parlare dei tanti giovani incontrati fin qui nello slam americano:

“Sapevo che la posta in gioco in questo evento sarebbe stata molto alta. Abbiamo Novak che cerca di fare la storia, ma le assenze di Rafa, Dominic e Roger aprono la gamma dei candidati a tanti giovani giocatori affamati di trionfi su questi grandi palcoscenici. Sento che c’è molta parità tra di noi, tutti i ragazzi sono difficili da battere e ogni partita è una battaglia incredibile. Non ho avuto incontri semplici per arrivare fino a qui”.

Infine un commento specifico sulla striscia di vittorie di Carlos Alcaraz:

“Non ho ancora pensato molto a quella partita, voglio solo godermi questa vittoria e riposarmi. Domani, avendo un giorno di riposo, ci penserò. So che sta giocando bene e che tutto quello che sta vivendo questa settimana è nuovo per lui. Dovrò essere pronto a rispondere al suo miglior tennis perché penso che continuerà ad esprimerlo in campo. La verità è che vedo Carlos come un grande giocatore, ma anche come una grande persona, si merita tutto ciò che sta accadendo questa settimana. Credo che sarà il miglior tennista al mondo per parecchi anni a venire”.

OMNISPORT | 06-09-2021 14:14