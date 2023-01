Tennis: finale di Hobart, Cocciaretto sconfitta in due set

14-01-2023 09:04

Non ce l’ha fatta Elisabetta Cocciaretto ad aggiudicarsi il torneo di Hobart, in Australia. La tennista azzurra, dopo una settimana che non dimenticherà facilmente, si è dovuta arrendere in finale contro l’americana Lauren Davis, numero 84 del ranking Wta, con il punteggio di 7-6 (0), 6-2. A fare la differenza è stata la maggiore freddezza della statunitense nei punti decisivi rispetto alla marchigiana.

A fare molto male a Cocciaretto è stato il ko al tie-break nel primo set dopo una battaglia lunga un’ora a 14 minuti e soprattutto dopo aver avuto a disposizione due set point nel dodicesimo gioco, non sfruttati. Per la ragazza italiana, classe 2001, ci sarà comunque tempo per fare altra strada. Intanto, da lunedì sarà la numero 48 del ranking. E poi ci saranno gli Australian Open, con un primo turno però piuttosto proibitivo: affronterà infatti la vincitrice di Wimbledon dell’anno scorso, Elena Rybakina.