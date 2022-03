Tennis, Gaudenzi rompe il silenzio sul caso Zverev

03-03-2022 10:33

Andrea Gaudenzi numero uno dell’ATP ha parlato delle ultime vicende che hanno riguardato il tedesco Alexander Zverev.

Sono ancora a carico le indagini sul tennista a seguito della denuncia dell’ex Olga Sharypova riguardo a un presunto abuso sessuale.

Abbiamo coinvolto una terza parte indipendente con esperienza in questo settore per assisterci nel processo di indagine – ha spiegato Gaudenzi al portale Internet Spox -. Al momento non posso commentare i dettagli dell’indagine, ma posso dire che forniremo maggiori informazioni quando l’indagine sarà completata“.

Il tennista ha anche fatto parlare dato la sua reazione violenta ad Acapulco, torneo da cui è stato squalificato e a seguito di cui ha ricevuto una pesante multa.

OMNISPORT