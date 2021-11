Tennis, i risultati della Billie Jean King Cup dopo la prima giornata

02-11-2021 14:12

È terminata ieri, lunedì 1 novembre, la prima giornata delle Finals della Billie Jean King Cup che si sta giocando a Praga.

Sono scese in campo prima, Francia-Canada per il gruppo A e Belgio-Bielorussia per il gruppo B. Nel pomeriggio Spagna-Slovacchia per il gruppo C e Repubblica-Germania per il gruppo D.

GRUPPO A

Canada-Francia 2-1

F. Abanda b. F. Ferro 4-6 6-4 6-4

A. Cornet b. R. Marino 6-4 7-6(5)

G. Dabrowski/R. Marino b. C. Burel/A. Cornet 6-3 7-6(6)

CLASSIFICA GRUPPO A

Canada 1-0 2-1

Francia 0-1 1-2

Russia 0-0 0-0

GRUPPO B

Belgio-Bielorussia 2-1

G. Minnen b. I. Shymanovich 6-2 6-2

E. Mertens b. A. Sasnovich 6-2 4-6 6-2

V. Lapko/A. Sasnovich b. K. Flipkens/E. Mertens 6-4 6-3

CLASSIFICA GRUPPO B

Belgio 1-0 2-1

Bielorussia 0-1 1-2

Australia 0-0 0-0

GRUPPO C

Spagna-Slovacchia 2-1

V. Kuzmova b. C. Suarez-Navarro 6-2 3-6 6-3

S. Sorribes Tormo b. A.K. Schmiedlova 6-3 3-6 6-2

S. Sorribes Tormo/C. Suarez-Navarro b. T. Mihalikova/K.Kuzmova 4-6 6-2 10-7

CLASSIFICA GRUPPO C

Spagna 1-0 2-1

Slovacchia 0-1 1-2

USA 0-0 0-0

GRUPPO D

Repubblica Ceca-Germania 2-1

M. Vondrousova b. A. Petkovic 6-1 6-3

A. Kerber b. B. Krejcikova 6-7 (5) 6-0 6-4

L. Hradecka/K. Siniakova b. A.L. Friedsam/J. Niemeier 6-4 6-7(2) 10-8

CLASSIFICA GRUPPO D

R. Ceca 1-0 2-1

Germania 0-1 1-2

Svizzera 0-0 0-0

