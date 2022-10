04-10-2022 15:16

Mancano ormai pochi giorni all’inizio dell’UniCredit Firenze Open, in programma al Palazzo Wanny, a Firenze, dal 10 al 16 ottobre prossimi.

Il torneo che sta per iniziare segna il ritorno del grande tennis a Firenze dopo 28 anni.

I giocatori più attesi sono Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego uniti a stranieri come Felix Auger-Aliassime e Maxime Cressy.

L’ultima volta che il circuito ATP fece tappa a Firenze fu nel 1994, quando si disputò la ventiduesima edizione del torneo del CT Firenze, che si giocava sulla terra rossa. Nel suo albo d’oro figurano due numeri 1 del mondo: Ilie Nastase, vincitore nel 1973, e Thomas Muster, autore di una tripletta consecutiva dal 1991 al 1993. Sette sono i successi di tennisti italiani, fra cui spiccano le tre vittorie di Paolo Bertolucci, ottenute di fila dal 1975 al 1977.

Angelo Binaghi, Presidente della Federazione Italiana Tennis, ha dichiarato: “Siamo davvero lieti di riportare il tennis di vertice in una città come Firenze e di poterlo fare con un parterre di campioni come quello iscritto oggi. Il nostro sport sta vivendo in Italia un momento straordinario, costellato di una serie di grandi eventi organizzati dalla Federazione con il supporto delle istituzioni, sia a livello nazionale che a livello locale: questo torneo non si potrebbe svolgere senza il sostegno e, posso dire, l’entusiasmo che il Comune e la Città Metropolitana di Firenze ci stanno fornendo. Eventi come questi sono il volano di un fenomeno economico, il turismo sportivo, in grande crescita anche nel nostro Paese e una città come Firenze, nota in tutto il mondo per le sue attrattive turistiche, può aggiungere così una nuova opportunità al suo portfolio”