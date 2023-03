Tennis, Indian Wells: Berrettini fuori, è crisi nera

Al secondo turno, l'azzurro è eliminato da Taro Daniel, numero 103 del ranking, e conferma di essere in un tunnel

11-03-2023 08:59

Continua la crisi di Matteo Berrettini, numero 23 al mondo. Al torneo Atp di Indian Wells, infatti, l’ azzurro è stato battuto al secondo turno da un avversario assolutamente alla portata, il numero 103 del ranking, il giapponese Taro Daniel, con il punteggio di 7-6 (5), 0-6, 6-3 in 2 ore e 41 minuti di partita.

Troppi gli errori non forzati da parte del tennista romano, che si è trovato con un break di vantaggio nel primo parziale e poi in vantaggio per 4-2 nel tie-break. Buona la reazione nel secondo set, ma forse Berrettini ha dovuto tirare fuori troppe energie, pagate nel terzo.