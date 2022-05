10-05-2022 22:16

Il Torneo di Roma, o meglio, gli Internazionali BNL di Roma, si disputano al Foro Italico dal 9 al 15 maggio 2022. Si tratta del più prestigioso torneo del circuito ATP che si disputi in Italia: è un Masters1000 ed è anche uno dei tornei sulla terra rossa più importanti al mondo. Il montepremi dell’edizione 2022, dato in sensibile riduzione rispetto al passato, si aggira sui 3milioni complessivi. La entry list del tabellone principale è di tutto rispetto. Prima di tutto ci sono i migliori del mondo. Ci sono Nole Djokovic e Alexander Zverev ai due estremi del tabellone e in mezzo gente come Rafa Nadal, AugerAliassime, Tsitispas, Ruud, Hurkacz, Rublev. Purtroppo forfait pesante dell’ultim’ora quello di Alcaraz, che vuole essere protagonista al Roland Garros e per questo ha saltato la tappa romana. A proposito di forfait purtroppo ancora in convalescenza Berrettini, i colori azzurri sono rappresentati da Jannik Sinner, da Lorenzo Sonego già eliminato al primo turno, Fabio Fognini autore di una prova maiuscola contro Thiem e da un po’ di giovani di belle speranze. Campione uscente è Rafa Nadal, che in finale un anno fa superò manco a dirlo Novak Djokovic. Qua il maiorchino ha già vinto per ben 10 volte (con 2 finali perse); il serbo invece è stato 5 volte re di Roma.

Torneo ATP di Roma, Internazionali BNL 2022. Tabellone e risultati live

1° turno

Djokovic – bye Harris (USA) – Karatsev (RUS) 6-3; 3-6; 6-7 Djere (SRB) – Coric (CRO) 6-2; 6-7; 6-2 Wawrinka (SVI) – Opelka (USA) 3-6; 7-5; 6-2 Schwartzman (ARG) – Kecmanovic (SRB) 6-2; 3-6; 7-6 Bublik (KAZ) – Giron (USA) 6-3; 4-6; 3-6 Davidovich Fokina (SPA) – Ivashka (BLR) 6-2; 4-6; 6-4 Auger-Aliassime (CAN) – bye Nadal – bye Isner (USA) – Cerundolo (ARG) 6-4; 6-3 Basilashvili (GEO) – Evans (GBR) 7-6; 6-2 SONEGO (ITA) – Shapovalov (CAN) 6-7; 6-3; 3-6 Hurkacz – Goffin 6-7; 6-7 Brooksby (USA) – COBOLLI (ITA) 6-3; 6-4 Korda (USA) – Van de Zandschulp (OLA) 4-6; 1-6 Ruud – bye Rublev – bye Krajinovic (SRB) – Tiafoe (USA) 7-6; 7-6 FOGNINI (ITA) – Thiem (AUT) 6-4; 7-6 SINNER (ITA) – Martinez (SPA) 6-4; 6-3 Carreno Busta (SPA) – Delbonis (ARG) 6-3; 6-2 Khachanov (RUS) – ZEPPIERI (ITA) 6-3; 6-4 Dimitrov (BUL) – Nakashima (USA) 6-3; 6-4 Tsitsipas (GRE) – bye Ruusuvuori (FIN) – bye PASSARO (ITA) – Garin (CIL) 3-6; 2-6 Cilic (CRO) – ARNALDI (ITA) 6-1; 6-4 Norrie (GBR) –NARDI (ITA) 6-4; 6-4 Lajovic (SRB) – De Minaur (AUS) 1-6; 4-6 Ramos-Vinolas (SPA) – Paul (USA) 4-6; 4-6 Griekspoor (OLA) – Baez (ARG) 3-6; 7-6; 2-6 Zverev – bye

2° turno

10 maggio-11 maggio

Djokovic (SRB) – Karatsev (RUS) 6-3; 6-2 Djere (SRB) – Wawrinka (SVI) Schwartzman (ARG) – Giron (USA) Auger Aliassime (CAN) – Davidovich Fokina (SPA) 4-6; 7-6; 6-2 Nadal (SPA) – Isner (USA) Basilashvili (GEO) – Shapovalov (CAN) 4-6; 6-7 Brooksby (USA) – Goffin (BEL) Ruud (NOR) – Van de Zandschulp (OLA) 10 maggio alle 21.05 Rublev (RUS) – Krajinovic (SRB) 2-6; 4-6 FOGNINI (ITA) -SINNER (ITA) Khachanov (RUS) – Carreno Busta (SPA) Tsitsipas (GRE) – Dimitrov (BUL) Ruusuvuori (FIN) – Garin (CIL) 4-6; 4-6 Cilic (CRO) – Norrie (GBR) De Minaur (AUS) – Paul (USA) Zverev (GER) – Baez (ARG)

3° turno

12 maggio

Djokovic (SRB) – Garin (BEL) –

Quarti di finale

13 maggio

Semifinali

14 maggio

Finale

15 maggio

Dove vedere il torneo di Roma in diretta Tv

Il Torneo di Roma è trasmesso interamente su Sky. Ma ci sono anche ogni giorno partite in chiaro su Italia1. Per avere idea degli orari di programmazione segui la Guida TV Sport

FAQ Quando si gioca il torneo di Roma? Dal 9 al 15 maggio 2022 Dove si gioca il torneo di Roma? Al Foro Italico Quante volte ha vinto il torneo di Roma Rafa Nadal? 10 volte Chi è stato l'ultimo italiano a vincere il torneo di Roma? Adriano Panatta nel 1976

