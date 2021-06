Tennis, Kyrgios conferma il suo ritorno nel circuito

L’ultima apparizione di Nick Kyrgios su un campo da tennis era avvenuta ai sedicesimi degli Australian Open contro Thiem.

Poi l’australiano, un po’ per la pandemia, un po’ per una serie di problemi fisici non aveva più giocato un match. Attraverso il suo profilo twitter il giocatore ha fatto intendere che prenderà parte a Wimbledon scrivendo di star trascorrendo le ultime ore a casa in Australia.

A Wimbledon, l’ex numero 13 al mondo è riuscito anche a raggiungere i quarti di finale: in questo caso però bisognerà considerare la lunga assenza.

LAST DAY IN AUSTRALIA 🥺 — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) June 22, 2021

OMNISPORT | 22-06-2021 13:40